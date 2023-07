¡De alto impacto! Filtran primeras imágenes de la fuerte pelea entre Jorge y Sebastián en Gran Hermano Chile

Sin duda que el último capítulo de Gran Hermano Chile se convirtió en el más polémico de lo que va del reality en su primer mes al aire, con varias peleas que dejaron en segundo plano la eliminación de Bambino.

Pero sin duda que la que más llamó la atención es la protagonizada por Jorge Aldoney y Sebastián Ramírez, la que casi terminó a los golpes, si no fuera por la intervención del resto de sus compañeros.

Resulta que todo comenzó en medio de una dinámica en la gala de eliminación, donde los conductores le pidieron a cada uno de los participantes que nombrara al compañero en placa que pensaban debía abandonar Gran Hermano Chile. Instancia en la que el Míster Chile eligió a Francisco, afirmando que «no es nada personal, pero siento que es el que menos gana estando aquí».

En ese momento es que Sebastián saltó y no dudó en mandarse un duro descargo sobre la actitud de su compañero. «Yo no entiendo con qué autoridad te creí tú para enjuiciar a la gente… De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí tú para decir eso?».

«Hoy hablaste de la Coni junto al Bambino ahí en la pieza, qué no sé por qué le dicen Bambino» agregó. Además de mencionar que «la gente (es la que) vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como queraí’ ponerle, no entiendo por qué te cargaí’ con esa autoridad, no me cabe en la cabeza (…) Parece que te estay confundiendo el jurado que califica acá no erí tú, es la gente».

Las imágenes de la pelea entre Jorge y Sebastián

Tras esto, Jorge le respondió con un tono más calmado. «Porque en la vida y este reality se trata de enmendar errores, y siento que la Coni sí lo ha hecho. Si yo pongo en una balanza quién de aquí siento que es la que más quiere estar en este reality: es ella».

«Tú no eres quién para estar diciendo quién merece o no merece estar acá» replicó Sebastián.

A raíz de esta situación, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez decidieron cortar con la transmisión, para luego revelar que al interior de la casa de Gran Hermano Chile, se había vivido un tenso momento, en el que los jugadores casi llegaron a las manos.

En ese momento prefirieron no mostrar las imágenes, las que se revelarán por completo en el capítulo de hoy. Pero en el adelanto publicado por CHV, se puede ver que es Jorge el que intenta llegar a Sebastián para golpearlo.