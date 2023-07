«Porque no me pegai’ para que te vayai»: Así fue la violenta discusión entre Trini y Coni en Gran Hermano Chile Tras la eliminación de Bambino, la tripulante de cabina le mandó una fuerte provocación a su ex amiga que dejó la grande en el público.

La noche de este domingo se vivió una nueva jornada de eliminación en Gran Hermano Chile, donde Fernando Altamirano, más conocido como ‘Bambino’, se convirtió en el quinto jugador en abandonar la famosa casa estudio. Pero la salida del polémico chiquillo quedó rápidamente a un lado, pues a los pocos minutos se vivió un momento que dejó la escoba entre el resto de los participantes, pues Trinidad Cerda y Constanza Capelli le dieron el punto final a su amistad con una fuerte discusión. Resulta que luego de que Coni se enterara de que su ahora ex amiga la había votado para eliminarla de Gran Hermano Chile, no dudó en salir a encararla diciendo sin filtro: «Cara de raja, con todas las hueas que hací». Mientras que Trini explotó con una fea provocación: «¿Me vas a pegar? Porque no me pegai’ para que te vayai’ pa’ afuera». A lo que la modelo respondió: «Cara de raja, insidiosa. Eres una envidiosa, patética, eras mi amiga y yo te defendí ante todos los hueones y ahora me vení’ a votar a mi. Desleal hueona». «Obvio que si porque quiero que te vayai’, no te quiero ver más la cara», respondió la mujer de 34 años sin filtro, mientras que Coni le gritó «¿Corazones unidos? Eres una falsa, nadie confía en ti», mientras Pancho la alejaba para evitar que siguiera escalando. La reacción de los fanáticos de Gran Hermano Chile Como era de esperar, los fanáticos del espacio de CHV, no dudaron en apoyar de inmediato a Coni, mostrándose más que decepcionados con Trini e incluso asegurando que apenas caiga a placa votaran para que se vaya de la casa. «La coni diciendo verdades»; «Madurar es darte cuenta que la verdadera villana todo este tiempo nunca fue Maite o fran, sino la trini»; «prepárate trini eres la siguiente en salir»; «La trini tuvo el peor desarrollo de personaje» y «nunca escuché a trinidad tratar así a maite o viviana, que según ella, le hacían bullying» es parte de lo que comentaron. Cristián de la Fuente destruido tras duras consecuencias de su infidelidad a Angélica Castro: "Perdí a mi familia"

