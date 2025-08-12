La pareja ha estado en la palestra mediática en las últimas horas, tras anunciar que serán padres.

Fue a través de un reel que los jóvenes comunicaron la noticia, generando inmensas reacciones en la red social.

En medio de sus vacaciones en Dubai, se han visto bien acaramelados, y la noticia que entregaron causó sorpresa en el mundo del espectáculo.

«El mejor regalo que nos ha dado la vida. Te esperamos con mucho amor», escribieron en su Instagram a través de un post colaborativo.

La publicación que Sammis Reyes borró de su perfil de Instagram

En ese contexto, es que además de recibir comentarios positivos y buenos deseos, el empresario también fue duramente criticado por los internautas.

Fue a través de su perfil de Instagram donde el ex NFL posteó unos registros montando un camello, animal típico de la zona.

«Les juro que si pudiera me llevaría a Ferrari, mi amigo camello, a vivir conmigo a Santiago… ¡Qué animal más espectacular!», escribió en la descripción de la foto, según consignó La Cuarta.

No obstante, algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con los registros y se manifestaron en contra de Reyes.

Según cita el medio antes mencionado, estos fueron algunos de los comentarios: «Todo bien con conocer el mundo, pero avalar el turismo a través de la explotación animal es muy triste», «Lo siento, pero no soporto que utilicen a los animales para beneficiar a los turistas» y «No le veo belleza a estas fotos».

Luego, la publicación se eliminó del perfil de Sammis Reyes. Si bien no existe certeza de cuál fue el motivo, rumores dicen que puede ser debido a la gran cantidad de críticas que recibió en el post.

Este son las fotos que Sammis Reyes habría eliminado de su Instagram: