Luis Mateucci sorprende con coqueto y romántico mensaje a Daniela Aránguiz

Tras especularse por varios meses la relación entre los tortolitos, hace unos días finalmente se confirmó que Daniela Aránguiz y Luis Mateucci están juntos.

Pues a través de sus redes sociales, la ex chica Mekano se encargó de hacerle saber a todo el mundo que está «feliz y enamorada», publicando diversos mensajes con relación a su pareja. «Quédate con alguien que te mire como Luis Mateucci me mira a mí. Contando los días para verte», fue lo que escribió en una de las publicaciones.

Sin embargo, esto no queda ahí, puesto que ahora le tocó al trasandino hacer público su amor hacia la chiquilla. De esta manera, no dudó en subir una historia en «mejores amigos» por medio de su cuenta de Instagram, donde se aprecia a la panelista de Zona de Estrellas apoyada en un auto que tiene un letrero que dice «Pizza».

En este sentido, el ex chico reality expuso: «Me antojé de pizza. Te extraño Daniela Aránguiz».

Por su parte, Aránguiz también tuvo palabras para él. Pues compartió la historia en la cual fue etiquetada y no tuvo atados para responder.

«Yo más», expuso Daniela Aránguiz, quien según sus últimas intervenciones en las redes sociales, poco a poco va soltando la mediática relación que tenía con su expareja.

Daniela Aránguiz y la polémica con Maite Orsini

Al parecer, el conflicto entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini está lejos de acabar. Nuevamente las chiquillas empezaron a mandarse palos a través de las redes sociales, encendiendo el mundo del espectáculo.

Pues la diputada lanzó un potente ardo a la figura de Zona Latina a través de un comunicado. «Acá hay personas que -legítimamente- viven de hacer pública su vida privada y difunden mentiras a diestra y siniestra con la complicidad de múltiples medios o plataformas digitales».

Acto seguido, agregó: «Me he muerto de la risa, porque leí recién un comunicado que me mandaron, qué pena que no podamos nombrar a la gente con nombre y apellido. Pero lo entiendo, porque hay que ser bien mujer para eso».

En este contexto, se refirió al palito que le lanzó Maite Orsini. «Yo prefiero mil veces vivir de mi vida privada que vivir de la plata de la gente que te paga el sueldo y no te lo mereces».

«Con esta me despido, la verdad es que estoy en un momento de mi vida tan rico, feliz, enamorada, que ya me da lata hablar de alguien que no me interesa en lo absoluto, sólo quiero terminar con todo lo que fue para comenzar desde cero y ojalá pueden sentirse amados y cuidados como me siento yo en estos momentos», cerró Daniela Aránguiz.