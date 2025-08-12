Roon Antonio sorprendió a todos al revelar que participante de Mundos Opuestos le atrae: «Nunca he estado con…»

Mundos Opuestos sigue dando que hablar en cada episodio. Recientemente, debido a una actividad, Roon sorprendió al revelar qué participante le atrae.

En este contexto, Atenea le pidió a Evelyn que realizara «shippeos», haciendo parejas entre los jugadores basados en su química sexual.

La deportista explicó el juego y los reunió a todos en el «presente», mostrando a las parejas que según ella, tenían química.

Además de Evelyn, los competidores también hacían sus parejas. Fue en ese momento que Eskarcita unió a Roon con Alan.

«Mundos Opuestos es inclusivo», lanzó antes de que los dos pasaran al escenario principal.

Asimismo, Roon se mostró algo tenso: «Me siento extraño, me siento nervioso por la situación», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Lo que me gusta de Alan es su personalidad, que también me cae mal por eso», fueron las palabras del periodista.

La confesión de Roon en Mundos Opuestos

Luego de la actividad, Roon Antonio no escondió sus “sentimientos” y habló con Nacha sobre lo que ocurrió. En esa conversación, le confesó que Alan le gusta «un poco».

«Me gusta su personalidad. Siento como una energía, pero como que no he experimentado esa energía, pero lo siento. ¿Se entiende? Pero no creo que la quiera experimentar», reveló.

En medio de la íntima conversación, Nacha le entregó su opinión: «Yo siento que no quiere experimentar nada acá. Tal vez afuera sea diferente la cosa».

«Y yo nunca he estado con alguien con tantas calugas», cerró Roon en modo humorístico.

¿Quiénes son los participantes que siguen en competencia en tiempo real?

Los diversos medios dedicados a la filtración de información han ido entregando actualizaciones de los participantes.

Si bien varios han sido eliminados, también han reingresado al encierro.

Leonardo «Princeso» Vallana, José Luis «Joche» Bibbó y Mike Milfort, serían algunos de ellos.

También puedes leer en Radio Corazón: Emilia Dides y Sammys Reyes anuncian que serán padres: «Te esperamos con mucho amor»