Santaferia celebra 19 años en el Movistar Arena: ¿Quedan entradas para su esperado concierto?

¡Quedan solo dos días! No queda nada para que Santaferia regrese al Movistar Arena para celebrar su 19 aniversario.

La cita con sus fanáticos es este viernes 15 de agosto, y la agrupación promete uno de los shows más ambiciosos de su carrera.

El lugar escogido por «El Huracán» para hacer bailar y cantar a todos los presentes es el tradicional recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Se espera una noche cargada de emociones, donde la cumbia y la buena onda se harán notar. Y ojito, que es un evento para todas las edades, así que no hay excusa para faltar al cumpleaños de Santaferia.

¿Quedan entradas para el Movistar Arena de Santaferia?

Aún quedan entradas disponibles para este evento, y las puedes conseguir a través del sistema Puntoticket.

Según la página de la ticketera, son varias las localidades que ya están agotadas.

Estos son los sectores disponibles:

Diamante (Que te vaya bien) $60.950

Cancha general (Sacate Uno) $34.500

Platea baja diamante (Si te marchas) $60.950

Platea baja golden (Haciendo nada) $49.500

Platea baja silver (Locura y pasión) $43.700

Platea alta golden (Deja tu luz) $36.800

Silla de ruedas/acompañante $26.450

Los invitados que dirán presente en el Movistar Arena de Santaferia

Los músicos preparan varias sorpresas, y recientemente revelaron a través de sus redes sociales quienes serán los artistas que los acompañaran en el escenario.

Los Vásquez

Aldo «Macha» Asenjo

Roberto Márquez

Zúmbale Primo

Fuerza Maestra

El evento iniciará a las 21:00 horas y contará con los mejores éxitos de la agrupación nacional. ¿Querían cumbia casera? Santaferia te lo trae en vivo y en directo en un show de primer nivel. ¡No te lo puedes perder!

