«Los encuentro bien…»: Pincoya lanza feroz parada de carro a JC Rodríguez y a Diana Bolocco en Gran Hermano

Este domingo dentro de la casa de Gran Hermano Chile se vivió una particular situación, que desencadenó un conflicto entre Pincoya y Mónica Ramos. Pues todo partió cuando la chilota estaba protagonizando un hilarante momento junto a Sebastián Ramírez, lo cual no le hizo mucha gracia a Mónica.

«Si me lo permiten, yo hablo. Pero ustedes saben que yo me voy con camión y carro, si po’ (…) No porque yo esté casada, no soy mujer, no me quiero divertir y pasarlo bien», señaló según consigna Página 7. A lo que Pincoya expresa que tiene «límites, (pero) no tengo mi mente podrida. Entonces, para mí echar la talla con este guapetón que viene llegando a la casa, que es divertido».

En esa línea, la mujer chilota agrega: «Si creen que es una falta de respeto reírse, yo creo que más falta respeto son los gritos, las discusiones, las patadas de puertas… no que yo me ría y traté de pasar un rato agradable».

Las razones de la pelea entre Mónica y Jennifer.#GranHermanoChile #GranHermanochv pic.twitter.com/OqExMuApM4 — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 17, 2023

Pincoya sin filtro en contra de los animadores de Gran Hermano Chile

Tras ello, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco intentaron abordar la situación e interferir en una reconciliación, quienes aseguraron que sería bueno que conversaran para aclarar y arreglar sus asuntos. En uno de estos intentos y ante la negativa de Mónica para hablar sobre el conflicto, Pincoya se aburrió de que los animadores insistieran tanto y lanzó una potente crítica.

«Miren, yo les voy a decir una cosa… y que lo escuche el mundo entero, porque pienso que a mi edad está permitido todo: a ustedes dos los encuentro bien cizañeros, porque yo no tengo ninguna mala onda con la mujer«, expresó Jennifer, quien a pesar del problema, aseguró que siguen saludándose.

«No sé si la gente no lo ve… los invito a que nos sigan en Pluto TV. Nosotras nos saludamos, independiente si ella piensa algo (de mí)», comentó.

Luego de sus descargos, Bolocco expresó que el comentario que habían hecho era para todos, ya que anteriormente también pusieron en tabla la disputa entre Trini y Coni, quienes están distanciadas desde hace unos días.

Y para cerrar, Pincoya volvió a dejar clara su posición, asegurando que si las otras personas de la casa no se tomaban bien sus humoradas, esto no era su problema.