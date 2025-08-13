Claudio Palma reveló cuánto dinero ganaba por partido en CDF: Julio César Rodríguez no lo podía creer

Claudio Palma, icónica voz del fútbol chileno, fue uno de los invitados al pódcast web «Seré Wn?», manejado por Felipe Cárdenas y Julio César Rodríguez.

En ese contexto, el relator deportivo se refirió a diversos temas, entre ellos cuánto dinero ganaba en CDF. Asimismo, Palma habló sobre su salida de TNT Sports, mencionando que uno de los factores fue la falta de motivación que sentía al relatar los últimos partidos del torneo nacional.

Siguiendo por esa línea, aseguró que un partido en específico impulso su carrera como relator de fútbol. Este fue la victoria de la selección chilena ante Colombia 4 a 2, en el contexto de las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

El locutor de «Futuro Fútbol Club» comenzó diciendo que: «Yo creo que el último de CDF en las clasificatorias. Yo ahí me juramenté. Primero dije: ‘tengo 45 años y no voy a ir a un mundial’. Y nos llega la noticia a CDF que hacíamos las clasificatorias pero nos dice que no vamos a ir a los estadios, porque Canal 13 era el dueño de los derechos. Yo dije ‘voy a prepararme bien, para hacer una linda pega en estas clasificatorias».

Asimismo, añadió que ese partido fue muy especial por su fe en Dios: «Viene el ‘Padre querido’. Yo lo cuento siempre por qué yo soy muy creyente y fue muy contradictorio esa noche porque digo ‘Sudáfrica, espéranos, que allá vamos’. Termina la hu…, quedó la ca… en mi teléfono, pensaban que estaba en Colombia. Me corrieron unas lágrimas y dije ‘no voy a ir al Mundial’. No iba al Mundial, porque lo tenía TVN’. En esas clasificatorias le robamos muchos puntos a Canal 13″.

No obstante, un llamado lo sorprendió y dio un vuelco total en su vida: «Recibo un llamado de Leonardo de Pinto. Me dicen ‘juntémonos’. Y me dice ‘escuché tu trabajo y te quiero llevar al Mundial de Sudáfrica’»

La revelación de Claudio Palma respecto a su sueldo en CDF

En medio de la conversación, Claudio Palma impresionó a los conductores del programa web al revelar la cifra monetaria que ganaba por partido en CDF.

«Yo ganaba en el CDF 70 lucas por partido. Yo voy gratis, dije altiro. Y eran buenas las lucas. Hasta donde llegue Chile y fui con Sebastián Rozental. Quedamos eliminados y me dice ‘van a seguir’. Relaté el tercer lugar. Conocí la crème de la crème del periodismo. Ahí cambió todo», cerró «El Negro» Palma.

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocido artista chileno y su reflexión tras pensar que moriría en accidente aéreo: «Entre tanta impotencia me rendí…»