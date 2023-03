Perla Ilich se confiesa por las críticas a su cuerpo: «Tuve un trauma por mucho tiempo»

A pesar de llevar un buen tiempo alejada de la televisión, Perla Ilich sigue contando con gran popularidad en Instagram, donde ya supera los 700 mil seguidores, a los que encanta con registros de su familia, su día a día y sus próximos proyectos en televisión.

Pero junto con esto, la chiquilla también sorprende con sentidas reflexiones sobre distintos temas. Así es como ocurrió recientemente, luego de que se refiriera a todas aquellas personas que se dedican a criticar el físico de otros en redes sociales.

La sentida reflexión de Perla Ilich

«¿Qué afán el que tienen algunas mujeres delgadas para hablar del peso de otras personas? Si están con sobrepeso o simplemente con algunos kilos demás» comenzó escribiendo Perla Ilich a través de una publicación.

Siguiendo por esta línea, la gitana agregó que «nadie tiene el derecho de hablar de tu cuerpo, porque conozco a muchas personas que son delgadas y quieren subir de peso y tampoco pueden. Entonces no debería ser un tema si eres gordita o eres delgada, porque hoy día las personas no se dan cuenta que al hablar del peso de otra mujer, le estás haciendo un daño».

«Yo soy una mujer que vive con una enfermedad que no me ayuda a bajar de peso, que asimilo el agua que tomo y tuve un trauma por mucho tiempo, porque me hicieron mier… en la redes sociales», continuó Perla Ilich.

Junto con esto, mencionó: «Hoy día aprendí a quererme tal y como soy, con mis kilos demás, con mis rollitos, por que soy linda. Pero costo darme cuenta y entendí que todas deberíamos sentirnos así lindas, no solo por el cuerpo».

«Entonces ¡basta! No hablemos de los cuerpos ajenos, no opinemos, nadie está en el zapato de la otra persona» cerró sus sentidas palabras, que en menos de una hora ya tenían casi cuatro mil me gusta.