Quiebre inesperado en la TV: Popular conductora de Chilevisión terminó su extensa relación amorosa

La conductora de noticias de Chilevisión, Karina Álvarez habría puesto fin a su relación con Guillermo Cruces, productor ejecutivo de TVN.

Sergio Rojas fue quien expuso la información en el programa Que te lo digo. En el espacio entregó detalles de cuál fue la razón del quiebre de la pareja que llevaba varios años en relación.

Periodista de Chilevisión y su quiebre amoroso

Según la información del comunicador, Cruces habría comenzado una relación amorosa con un antiguo amorío de su adolescencia.

«Ahora volvieron, imagínate cuántos años pasaron…», fue lo que dijo Rojas, no dando más detalles.

La periodista Karina Álvarez fue contactada por el medio página 7 para que relatara su versión de los dichos. Sin embargo, no quiso entregar detalles y prefirió guardar silencio.

La comunicadora comenzó su relación con Guillermo Cruces, cuándo él ejercía como director del matinal.

Luego, y tras varios años juntos, anunció que se convertiría en madre por primera vez: nace su pequeña hija, Maite.

Tres años más tarde nació Colomba, la segunda integrante de la familia.

Por su parte, Guillermo Cruces se desempeña hoy como director general de programas en TVN, donde ha encabezado iniciativas como The Floor y el matinal Buenos días a todos.

Aunque su relación llegó a su fin, ambos optaron por mantener la discreción. Karina, en particular, ha centrado sus energías en su desarrollo profesional y en la crianza de sus dos hijas.

