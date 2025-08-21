Piden ayuda por comediante que estuvo en Viña: Sufrió ACV, se encuentra en silla de ruedas y usando pañales

Recientemente, se dio a conocer que un icónico humorista no estaría pasando por un buen momento.

A través de redes sociales se reveló el mal diagnóstico de Willy Benítez, destacado actor y comedianta nacional, quien sufrió un accidente cerebrovascular.

Fue el humorista Paulo Iglesias quien reveló la noticia a través de su cuenta de Facebook, esto con el fin de comenzar con una campaña colaborativa para acompañar a su colega.

«Quería pedirles que ayudemos a un grande que está pasando por un delicado problema de salud. Colaboren con lo que puedan, todo servirá para nuestro querido artista», fueron sus palabras.

Hijo de Willy Benítez pide ayuda por su padre

Diego Benítez, hijo del humorista, también se refirió al difícil momento por el que pasa su padre.

«Él no quería exponer su estado de salud, por la trayectoria que tiene como artista», partió relatando el hijo del afectado.

Además, agregó que: «El tema económico ya es insostenible llevarlo de forma familiar. Hace un tiempo sufrió un ACV y hoy se encuentra en silla de ruedas y utilizando pañales».

«A las personas que saben del día a día sobre el estado de mi padre, estoy agradecido de todo corazón, de todo el cariño y apoyo entregado», cerró, agradeciendo las muestras de apoyo.

Guillermo Benítez y su carrera en el espectáculo

Guillermo Benítez, popularmente conocido como «Willy» Benítez tiene una vasta trayctoria en el mundo de la comedia nacional.

Después de una larga trayectoria, el comediante Willy Benítez realizó su última aparición en 2018, cuando regresó al escenario del Festival de Viña junto a Bombo Fica para interpretar nuevamente a su personaje “Juan Gallo”, según consignó Canal 13.

