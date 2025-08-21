  • EN VIVO

«Me encontré a un viejo amor y vi algo que no quería ver»: Este fue el llamado de auditor asustado a El Chacotero Sentimental

Este auditor llamó urgido al Rumpy para confesar que se encontró a una mujer de su pasado. Y la acompañaba una sorpresita.

21 Ago, 2025. 18:55 hrs

 

 

