Se conocieron en TV y son de las parejas más queridas: aseguran que le habrían puesto fin a su relación tras filtración de chats con otra mujer

Varias parejas salieron acarameladas de Tierra Brava, antiguo reality de Canal 13.

Una de ellas fue Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, popularmente conocida como Guarén.

Sin embargo, habrían terminado nuevamente su relación. Cabe destacar que ya habían tenido una ruptura amorosa a finales del año pasado.

Siguiendo por esa línea, los jóvenes se reencontraron en la Gala del Festival de Viña, y retomaron su relación. Sus seguidores fueron los más felices con esta noticia, pero todo apunta a que se marchitó la flor nuevamente.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien confirmó el actual quiebre de los creadores de contenido.

«Lo volvieron a intentar y volvieron a terminar», señaló la periodista de Primer Plano.

Además, agregó que: «Se filtraron el fin de semana unos chats de él con otra chica, y efectivamente ella terminó su relación con él. Ya no están juntos».

«Les puedo confirmar que esa relación, que es bastante seguida por la gente… ella decidió ponerle fin», prosiguió.

Fin de la relación entre Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres

Fue en junio del año pasado cuando el ex futbolista estuvo presente en Podemos Hablar. En aquella ocasión aseguró que estaban juntos y muy enamorados.

«Es verdad que tuvimos un distanciamiento. Terminamos en diciembre, volvimos en febrero, pero dentro de todo nos hizo bien. Capaz que fue mucha la intensidad, vivimos juntos en el reality, salimos, nos fuimos a vivir juntos», señaló en el programa de conversación.

«No me arrepiento de nada. Fue increíble. Pero capaz nos faltó un poco extrañarnos, tener un poco de espacio, y tuvimos nuestras diferencias, decidimos dejar la relación, y ya después nos dimos cuenta de que los dos queríamos estar con la otra persona», cerró.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos se ha referido al tema de manera oficial.

