Ráfaga le dará vida a uno de sus grandes éxitos con un remix y eligieron al artista chileno del momento

Hace algunas semanas, se realizó La Fiesta Más Querida de Chile: La Gran Noche de la Corazón 2025.

El multitudinario evento contó con la presencia de variados artistas de primer nivel, uno de ellos, el icónico grupo Ráfaga.

La algarabía del momento era máxima, bailoteo, canto y energía de los asistentes que repletaron el Movistar Arena.

En ese contexto, al momento de la presentación del grupo argentino Ráfaga, pasó algo que nadie esperaba. Jere Klein salió al escenario e interpretó «Una Cerveza», canción icono de la agrupación argentina.

Remix de «Una Cerveza» entre Jere Klein y Ráfaga

En ese contexto, la banda argentina estuvo conversando con «Vamo a Calmarno», donde entregaron detalles de la inesperada colaboración.

Respecto a la presentación en La Gran Noche, comentan que «Aprovechamos que ya estábamos en Chile».

Además, revelaron que la canción ya había sido grabada en Argentina, y con video incluido.

Asimismo, contaron como se produje el junte generacional: «La conexión fue a través de la compañía, fue inesperado. Entre los dos equipos comenzaron a planear cosas».

«Falta que ustedes la retoquen a su estilo», fue la idea principal. Por otro lado, contaron que les gustó mucho la forma de trabajar de Jere Klein.

«Me gustó mucho las ganas que le pusieron, se dio algo lindo, había una frecuencia», comentaron.

«Jere andaba en Argentina grabando con Duki, Paulo Londra y Ráfaga», soltaron, adelantando los nuevos proyectos de Jere Klein.

«Le conté a mi mamá que iba a grabar con ustedes y se volvió loca, le encantó, atravesamos muchas generaciones», cerró Ráfaga, refiriéndose a lo que les contó el urbano.

Puedes ver la entrevista en el siguiente link.

También puedes leer en Radio Corazón: Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral