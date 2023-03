Perla Ilich desmiente estar involucrada en la polémica de Daniela Aránguiz y su ex pareja

La enemistad que existe entre Daniela Aránguiz y Perla Ilich, no es secreto para nadie desde que ambas se enfrentaron en ‘El Discípulo del Chef’. De modo que los internautas se encuentran atentos a los diferentes palitos que se pueden tirar mutuamente en redes sociales.

Según lo consignado por La Cuarta, la interprete de ‘Mi gitano corazón’ habría publicado un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Se trataría de un historia en la que escribió un mensaje bastante sugerente.

«En la vida todo se represa. La maldad vuelve al remitente, el amor a quien lo ha donado, las mentiras a quien las ha dicho, la envidia a quien la siente. La rueda gira para todos», habría escrito el ex rostro de Canal 13.

Según los internautas habría sido una indirecta para la ex pareja de Jorge «Mago» Valdivida, Daniela Aránguiz. Esto debido a la mala onda que se tienen ambas, además de coincidir justamente con el mediático escándalo que protagoniza la ex chica Mekano.

Ahora, si bien eso se especuló en redes sociales la gitana salió rápidamente a desmentir estos rumores. Perla se encargó de afirmar que su mensaje no era con intenciones de ser dirigido a Aránguiz.

Perla Ilich desmiente involucrarse en la polémica

La ex chica reality fue directa a la hora de desmentir todo lo que se había especulado respecto a su publicación.

«A mí no me gusta andar con indirectas, cuando tengo que decir algo lo digo de frente. No me metan en sus cahuines, que yo lo que subo en mi Instagram no es por nadie, cuando he tenido que decir algo lo he dicho directamente», señaló en primer lugar según lo publicado por el medio antes mencionado.

«No le deseo el mal a nadie, menos soy hipócrita ni me burlo de la desgracia o problemas de nadie, así que las páginas que quieran meterme a mi, yo no tengo por qué hablar de nadie», agregó Perla finalmente.