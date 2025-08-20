A Karol Lucero le llueve sobre mojado. Luego de revelarse su infidelidad, su esposa habría terminado con él echándolo de la casa.

Sin embargo, eso no es todo, ya que la Ilaisa Henríquez, mujer que tuvo relaciones con Karol lanzó una nueva revelación.

La joven asegura que Karol tendría una galería con videos íntimos con otras mujeres.

Fue a través de sus redes sociales donde la Dj Isi Glock dejó la pata con nuevos detalles que involucran al comunicador.

Dj y sus amenazas a Karol Lucero

Ilaisa Henríquez asegura que Karol Lucero tendría una galería de videos sexuales con mujeres en la productora Like Media.

Fue en la dinámica de la caja de preguntas de Instagram que todo explotó: «Ya cuenta todo mjr», escribieron.

Ella, respondió rápidamente: «Yo siento que lo que estoy contando no es nada. Para todo el escándalo que se podría armar ¿Chicas Arsmate en el canal? Grababa ahí ene cosas apartes. Así que por favor Karol di que no fue planeado porque si no ya ahí si me pongo barsa y te suelto todo», lanzó.

Pero eso no fue todo: «Yo soy buena onda hasta que se ponen maricones conmigo, y ya bastante maricón fue decir que había soluciones y prensa para que negara que eras tú, que por favor tapara todo por su esposa, ¡ay por favor! Si no fui ni la primera ni la última que se hizo presente en ese canal por toda tu galería de videos que mostraste».

La seguidilla de funas de Karol Dance parece no tener fin, para concluir, Dj Isi Glock señaló que: «Así que vamos soltando las cámaras y exponiendo todo lo que hablabas para que digas que yo planeé, o lo sueltas tú, o lo suelto yo».

