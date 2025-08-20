¡Impactante! Influencers de comida sobreviven de milagro tras accidente automovilístico en plena grabación 

Una pareja de creadores de contenido se vio envuelta en un accidente, que podría haber terminado muy mal.

Mientras grababan una reseña gastronómica, un auto los impacto ferozmente, rompiendo los vidrios del local de comida.

Influencers sufren grave accidente mientras grababan

Nina Santiago, quien es conocida en redes como NinUnrated se encontraba grabando un video junto a su pareja Patrick Blackwood.

Mientras grababan su contenido y degustaban la preparación, un vehículo impactó contras los vidrios laterales, impactando en contra de ellos. Rápidamente, fueron llevados a un centro asistencial.

Más tarde y desde la camilla del hospital, el hombre actualizó su estado de salud: «Estoy bendecido y agradecido por estar vivo. Fue lo más aterrador de mi vida”.

Su pareja también entregó declaraciones, y comentó sentir un malestar físico. «Mi cuerpo está tenso, me duele la cabeza y la mandíbula. Pero estoy agradecida de seguir aquí», señaló.

Los influencers reflexionaron tras la gravedad del hecho. Nina confesó que ya había tenido otro accidente en este mes: «Mañana no está garantizado», expresaron a través de sus redes, adjuntando el registro que ya es viral.

Según consignó ADN, las autoridades del país siguen investigando las causas del accidente. Además, comentan que fue una escena de terror, donde la euforia se mantuvo presente con empleados y clientes que arrancaban del lugar.

Puedes revisar acá el video viral:

