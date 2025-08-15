Martinwhite traspasa fronteras y recibe importante reconocimiento en México

El cantante Martinwhite, reconocido en Chile como «El Rey de la Guaracha» y considerado un referente del género, continúa sumando logros en su carrera.

Recientemente, recibió un Disco de Oro de Sony Music Entertainment México gracias al éxito de su tema «Chingón», que ya supera los 68 millones de reproducciones en plataformas digitales. La entrega se realizó durante uno de sus shows en Ciudad de México, donde el artista se presentó con un espectáculo que reafirmó su conexión con el público.

Marthinwhite sigue cosechando éxitos

El impacto de Martinwhite en tierras aztecas ha sido notable: ha logrado nueve presentaciones con entradas agotadas y un creciente reconocimiento de la audiencia.

En paralelo, hace pocos días se filtró su nuevo sencillo, «Ay bonita», que será lanzado oficialmente en las próximas semanas y que ya es tendencia en TikTok, acumulando más de 30 mil reproducciones antes de su estreno. Este tema formará parte de su próximo álbum, previsto para debutar dentro de poco.

El alcance de Martinwhite ha cruzado océanos. Recientemente, se presentó en Ibiza junto a Gordo, reconocido DJ internacional que incluyó su música en su set. Con éxitos como «Fashonista», el artista sigue innovando en letras, estilos vocales y estructuras musicales, llevando la guaracha a escenarios de Argentina, México y Colombia.

Para lo que resta de 2025, se espera una etapa clave en su carrera. Con el lanzamiento de un disco colaborativo internacional que contará con la participación de Yeri MUA y otras figuras destacadas de la música urbana. Estas alianzas podrían consolidar definitivamente la posición de Martinwhite en el mercado global.

También puedes leer en Radio Corazón: Amerikan Sound celebra 30 años como ícono del sound en Chile