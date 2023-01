María José Quintanilla se emociona tras recibir especial visita en La Hora de Jugar

Durante este miércoles en un nuevo episodio de La Hora de Jugar, María José Quintanilla tuvo una gran y especial visita. A quien antes de anunciarlo señaló que, «es una de las voces más hermosas”.

Y claro, estaba hablando del ex Rojo y ex vocalista de Ráfaga, Rodrigo Tapari, con quien incluso grabó el hit Fue Difícil.

“Le hago dos queques, los horneo y los saco”, señaló Quintanilla como una forma de expresarle todo el cariño que le tiene al argentino, el cual se deshizo en elogios para la conductora del programa.

“Hace años atrás escuché su canción por toda España. Le dije ‘algo hay que hacer, la gente tiene que saber de quién es esta canción’ y ella me dijo ‘me estás haciendo emocionar. Hagamos algo juntos’. Y así surgió la idea de hacer este tema juntos”, reveló Tapari.

Desde ese momento, el trasandino que estuvo en los pasillos de Radio Corazón unas horas antes, contó que su carrera musical despegó.

En este sentido explicó: “Cuando la hicimos (la canción), mi carrera la elevó muchísimo, así que yo quiero agradecerle públicamente a María José, ya que hoy en día, esta canción es una de las más pedidas en Argentina”.

A su vez, aprovechó el espacio para agradecer a nuestro país por siempre abrirle las puertas.

Tras este junte, María José Quintanilla no perdió la oportunidad de compartir unas historias junto a Rodrigo Tapari a través de su cuenta de Instagram.

Rodrigo Tapari estuvo en Radio Corazón: Dejó la grande con una sorpresita

En su visita y conversación con La más Querida de Chile dejó lo más inesperado y sorprendente al final. Esto porque en medio del programa comentó que había recibido una gran invitación. Pero, ¿de qué estaba hablando?

Rodrigo Tapari dirá presente ni más ni menos que en un importante festival del verano en nuestro país. «Vamos a estar en el Festival del Huaso de Olmué junto a los chicos de Zúmbale Primo», señaló el cantante que dejó la grande en el estudio.

Y claro, del grupo de cumbia-ranchera lo invitaron a ser parte de su presentación, donde además estarán en la primera jornada del certamen. Es decir, este jueves 19 de enero.

Ante esto, Tapari no perdió la oportunidad para darles las gracias por el cariño y la oportunidad. «Quiero agradecer a los chicos de Zúmbale que me han hecho esta invitación hermosa. Yo recuerdo haber participado junto a Ráfaga en el Festival del Huaso de Olmué hace muchos años, era muy chiquito y siempre quise volver, así que les agradezco que me den la oportunidad de volver», concluyó.