Conmoción por muerte de popular influencer a sus 33 años: fue asesinada a disparos dentro de su vehículo

Recientemente, una lamentable noticia impactó al mundo de las redes sociales. Esto luego de que informaran la muerte de una conocida influencer internacional.

El condado de policía de Estados Unidos informó el deceso de Ariela Mejía-Polanco, popularmente conocida como Ariela «La Langosta».

Vale mencionar que la también modelo era muy cercana al rapero estadounidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña, Tekashi 6ix9ine.

La creadora de contenido tenía 33 años, y fue encontrada sin vida el domingo el pasado domingo, dentro de un auto modelo Mercedes-Benz G Class de color negro.

Los vidrios del automóvil se encontraban totalmente rotos, y su cuerpo registraba impactos de bala.

Su fallecimiento se registró a la vuelta de una fiesta, en el local nocturno «Club Ikon», ubicado en Manhattan, espacio donde trabajaba de mesera.

Reacción tras el fallecimiento de Ariela «La Langosta»

Uno de los más afectados con su partida fue el rapero Tekashi 6ix9ine, artista que ha colaborado en diversas ocasiones con Anuel AA.

A través de sus historias le dedicó sentidos mensajes, recalcando que era «una mujer tremenda».

«Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería», señaló el cantante, quien aparece con la víctima en el videoclip oficial de la canción WAPAE.

Según consignó ADN, la investigación sugiere que «probablemente fue blanco de violencia y su muerte no fue un acto aleatorio».

El club donde trabajaba suspendió sus labores y se refirió a la situación: «Perdimos a nuestra estrella brillante. Todavía no lo podemos creer… eras nuestra sonrisa, nuestra felicidad».

Ariela «La Langosta» tenía una gran popularidad en redes sociales, donde contaba con 500 mil seguidores en la plataforma de Instagram.

Su contenido abordaba la moda y la vida nocturna, mientras que su enérgica personalidad le dio origen a su apodo.

