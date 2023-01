«Ámate en todas tus formas»: Antonella Ríos sorprende con fotito de su juventud

Más de 1.2 millones de seguidores tiene Antonella Ríos en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día, además de sus próximos proyectos y sensuales fotitos que dejan a varios sin palabras.

Pero esto no es todo, ya que la actriz también tiene un perfil en Unlok, plataforma bastante similar a Only Fans, donde los usuarios que paguen un monto mensual, podrán acceder a todo el contenido más subido de tono que no se acepta en otros sitios.

Aunque Antonella Ríos también aprovecha para mostrar registros de su juventud, llenándose de aplausos. Así es como ocurrió durante este jueves, que en redes sociales ya está establecido como el día en el que se publican postales del recuerdo.

Resulta que la intérprete subió una postal de cuando tan solo tenía 27 añitos. Junto con esto, escribió un sentido mensaje: «Mi #tbt de hoy es para recordar que cada etapa viéndola a distancia tiene su belleza. Muchas veces estás de frente y no la puedes ver 💕 Ámate en todas tus formas, pon límites sin culpa y con garra avanza a construir tu propio imperio 👑 los quiero».

Antonella Ríos se llenó de piropos por su fotito

Obviamente, que a los minutos de compartir el posteo, Antonella Ríos ya tenía casi cuatro mil me gusta y decenas de comentarios de su público, quienes no dudaron en asegurarle que está mejor que nunca y casi no ha cambiado nada.

Junto con esto, muchos de los usuarios, aseguraron que la chiquilla en sus años mozos era igualita a la actriz gringa Zendaya, conocida por sus papeles en la serie ‘Euphoria’ o la nueva trilogía de ‘Spider-Man’.

«Súper hermosa»; «Tan linda»; «Súper igual a Zendaya»; «estaas hermosa igual en todo caso»; «Zendaya 100 punto cero»; «Que le diría la mujer hermosa de hoy a esa chica hermosa del ayer»; «Es quizás la foto más linda de ti»; «Eres una diosa»; «Muy lindo el mensaje… amar tu presente» y «Tan linda anto» es parte de lo que le dijeron.