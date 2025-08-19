Influencer italiano probó un plato típico chileno y su reacción es viral en redes sociales: «Este sabor no es posible…»

Mr.adesso es un tiktoker italiano que se encuentra viajando por el mundo, y recientemente sorprendió en redes sociales luego de su particular reacción a una clásica preparación nacional.

El influencer subió un video probando el Pulmay (versión a la olla del Curanto), tradicional plato gastronómico originario del sur del país.

Su reacción quedó grabada en el registro, y al momento del primer bocado, el europeo no podía creer lo que estaba probando.

«Esta sopa no tiene sentido. Está exquisita», fueron sus primeras impresiones, sumado a su rostro de impresión.

Fueron dos platos que recibió, el caldo y el curanto. «La verdad no me esperaba un plato así», reconoció el creador de contenido, esto por el tamaño del plato que recibió.

Sin embargo, todos sus comentarios fueron positivos: «Lo que me sorprende es su sabor casero. Me gusta mucho», reconoció.

Rápidamente, el video se volvió viral en la plataforma, y ya cuenta con más de 380 comentarios y 25mil me gusta.

«Nunca había probado una sopa que tuviera sabor de mariscos y carne, pero se mezclan bien», continuó analizando el plato.

Reacción de los usuarios en redes sociales

Los usuarios no demoraron en manifestarse a través de redes sociales, dejando sus comentarios, reacciones e impresiones sobre el contenido del tiktoker italiano viral.

«Después durmió por 48 horas», «cuando hablamos de comida chilena a estos nos referimos», «Imagínate cuando pruebes el que se hace en Chiloé», «Te pasaste. ¡Excelente video, gran plato, uno de mis favoritos» y «El curanto es muy llenador y abundante!! Por eso cuando se hacen fiestas grandes o familiares en el sur, se prefiere hacer curanto porque todos comen y sobra. Igual que el asado de cordero al palo», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

