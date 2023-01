«Voy a estar en…»: Rodrigo Tapari deja la grande en su visita a la Radio Corazón

El mismísimo Rodrigo Tapari llegó desde Argentina para visitar nuestros estudios. Y lo hizo ni más ni menos que en La Mañana de la Corazón, donde conversó de todo junto a nuestros queridos «Chavito» y «Sita Evelyn».

El artista y compositor trasandino que hace poco se presentó en el cumpleaños de Garras de Amor, no solo nos hizo un recorrido por su exitosa carrera musical, sino que también llegó para revelar una pedazo de noticia que dejó estupefactos tanto al equipo como a los auditores.

Rodrigo Tapari y su relación con Chile

Si bien, conocemos que Rodrigo Tapari es un músico bien connotado en nuestro país, esto no siempre fue así, puesto que tuvo que recorrer mucho para llegar a lo que es ahora. Recordemos que fue vocalista por más de 14 años del querido grupo Ráfaga, antes de iniciar su propio camino en solitario.

Pero sin duda, Chile ha cumplido un rol fundamental en el crecimiento y en los inicios del argentino, y así lo dio a conocer esta mañana. «Chile fue uno de los países que me enseñó a trabajar profesionalmente».

Bajo este sentido, hizo un breve repaso de las primeras veces que cruzó la Cordillera. «Yo recuerdo venir con Ráfaga hace muchos años atrás, donde estábamos en el escenario llenos de cajas y monitores, con instrumentos pasados de moda y de repente veíamos en el escenario una banda local y estaban todos con el último teclado(…), en Argentina no pasaba eso, y decíamos aquí hay profesionalidad, se fijan desde las luces, las pantallas y los vestuarios».

Cabe destacar que todas estas situaciones lo han ayudado a crecer, y lo han colocado en el radar de grandes artistas con los que ha colaborado en el pasado año.

Hablamos de colaboraciones con Combo con Clase y el reconocido grupo de Los Palmeras, con el que sacó su último hit, titulado como «Pura Infidelidad». «Fue como coronar el año que empezamos con 2 feats, para mí, legendarios. Con el combo (Con Clase) y Los Palmeras, yo me siento un pichón al lado de ellos, me falta muchísimo por recorrer y aprender. Cuando me toca grabar con ellos, es como el ‘sueño del pibe’, grabar con aquellos que nos han enseñado a crecer en la música».

La sorpresita que reveló en Radio Corazón

Sin embargo, eso no fue todo lo que dijo, sino que dejó lo más inesperado y sorprendente al final. Esto porque en medio del programa comentó que había recibido una gran invitación. Pero, ¿de qué estaba hablando?

Rodrigo Tapari dirá presente ni más ni menos que en un importante festival del verano en nuestro país. «Vamos a estar en el Festival del Huaso de Olmué junto a los chicos de Zúmbale Primo», señaló el cantante que dejó la grande en el estudio.

Y claro, de parte del grupo de cumbia-ranchera lo invitaron a ser parte de su presentación, donde además estarán en la primera jornada del certamen. Es decir, este jueves 19 de enero.

Ante esto, Tapari no perdió la oportunidad para darles las gracias por el cariño y la oportunidad. «Quiero agradecer a los chicos de Zúmbale que me han hecho esta invitación hermosa. Yo recuerdo haber participado junto a Ráfaga en el Festival del Huaso de Olmué hace muchos años, era muy chiquito y siempre quise volver, así que les agradezco que me den la oportunidad de volver», concluyó.