¡La radio en Chile sigue más vigente que nunca!: Estudio de Ipsos revela confiabilidad y logró de objetivos comerciales

Un reciente estudio de Ipsos titulado «La radio en Chile 2025: Más fuerte y relevante que nunca» reveló que la radio sigue siendo uno de los medios más confiables y cercanos para los chilenos.

De acuerdo al informe, «La radio tiene un alcance gigantesco, la gente confía en ella, forma parte de sus vidas, les ofrece el contenido que les gusta y además logra objetivos comerciales para los anunciantes». Esto significa que no solo acompaña a millones de auditores cada día, sino que también se convierte en un canal estratégico para las marcas.

Según los datos, el retorno de la inversión publicitaria en radio es 6.2 veces superior al promedio, y cada anuncio radial es capaz de atraer a por lo menos tres potenciales clientes al sitio web del anunciante.

Estudio de la radio en Chile y relevantes datos

Entre los datos entregados por el estudio, destaca que más de 12 millones de personas mayores de 15 años escuchan radio cada semana.

Asimismo, las personas escuchan la radio un promedio diario de 3 horas con 42 minutos, y todos los grupos socioeconómicos la consumen de manera significativa.

Por otro lado, el 81% de los adultos escucha la radio mensualmente, lo que demuestra su versatilidad en los diversos rangos etarios.

Otro dato es que el 72% de quienes se transportan en auto escuchan este medio.

Para cerrar, este año sucedió un hecho histórico, el apagón masivo que afecto al país. En este contexto, la radio se posicionó como la única fuente de noticias para gran parte de la población.

