«No eres hippie, eres floja»: Funan a Camila Recabarren por no pagar el arriendo

Hace un largo tiempo que Camila Recabarren se ha mantenido alejada de la vida pública, pues tras su polémico paso por MasterChef Celebrity, la chiquilla decidió que había pasado demasiado tiempo frente a la pantalla y quería proteger su privacidad.

«‘Ya no quiero que sepan más de mí, ni de donde estoy, ni con quien estoy’. No necesito la aprobación de la gente, no necesito mostrarles donde estoy» es parte de lo que reveló en una de las últimas entrevistas que dio.

Meses después comenzó a circular la información de que había decidido irse de Chile a Estados Unidos junto a su retoña. Esto luego de que la mamá de Camila Recabarren compartiera una serie de historias despidiéndolas en el aeropuerto.

La funa a Camila Recabarren

Y luego de que pareciera que todo se quedó ahí, la usuaria de Instagram, Dani López Ojeda, salió a funar a la ex Miss Chile por una grave situación. Resulta que compartió un video donde encara a la ex influencer por no pagar el arriendo de una pieza en el país del norte, mientras esta intenta excusarse.

Junto con esto, la mujer compartió un mensaje revelando los supuestos comportamientos erráticos que tendría. «Ayúdenme a funar a Camila Recabarren. Rata se fue sin pagar el arriendo y dejó el departamento todo sucio, quebró cosas, dejó cosas en mal estado. La terrible Miss Chile».

«No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pago agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente» continuó.

Además de afirmar que: «Con suerte tiene pa comprarle un yogurt a su hija… (cuántas veces te salvé el almuerzo, el desayuno y más…. porque estabas pata) No eres hippie, eres floja, dejaste el departamento asqueroso y mi pieza toda sucia (se llevó hasta mis sábanas la Miss Chile)».

«Fue con la policía y más encima me hizo un reporte ella a mí. Con la policía porque ella dice que le robaron en esta casa un bolso azul (por qué la gente inventa mierdas para queda de víctima) El día 5 de julio tendrían que haber pagado… Tic toc, tic toc, es 23 de julio» cerró en su funa a Camila Recabarren.