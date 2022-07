María José Quintanilla se confiesa sobre incómodo problema de salud

Con más de 1.4 millones de seguidores, cuenta María José Quintanilla solo en Instagram, donde siempre está compartiendo divertidos registros de su día a día, además de profundas reflexiones que siempre la llenan de aplausos de su público que está más que atento a lo que publica.

Por lo mismo que en esta ocasión, la cantante se dio el tiempo para hablar de un importante tema sobre su estado de salud, el que de todas formas lo tomó con su reconocido sentido del humor.

«Cosas que quizás no sabías de mí: Sufro de migraña desde el 2008, me la diagnosticaron en México» comenzó relatando María José Quintanilla en un corto video que subió a sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, la animadora de ‘La Hora de Jugar’ agregó: «Tengo presión baja, tanto, que a veces voy al doctor por cualquier cosa y cuando me toman la presión me dejan ahí hasta que suba».

Pero esto no es todo, pues María José Quintanilla incluso explicó que suele desmayarse con frecuencia. «La historia anterior la subí porque básicamente hoy estoy con migraña… cuando estoy con migraña me baja la presión. Si estás cerca mío y me desmayo, tranquilo, es normal».

Aunque de todas formas aprovechó de tranquilizar a sus seguidores, asegurando que ya se sentía mejor. «Ahora tranquilos, porque lo más terrible pasó el fin de semana, fue horrible. Ya estoy bien y tengo mi remedio a mano».

María José Quintanilla tiene mascota nueva

Como te hemos mencionado en otras ocasiones, la ex chica Rojo es una amante de los animales y siempre está compartiendo las locuras que hacen sus perritos en la casa. Por lo mismo que no fue gran sorpresa cuando confesó que había adoptado un cachupín.

Lo que si llamó la atención es cómo llegó a su vida la nueva mascota. Pues se dio de un minuto para otro, luego de que a su programa llegaran un montón de cachorritos en busca de un hogar; y resulta que María José Quintanilla se encariñó demasiado con uno.

«Me avisan las muchachas de Ayuda Callejeros que ustedes están pidiendo mucho un perro, pero lo siento» comenzó señalando en redes sociales, junto con agregar que «Danilo ya tiene hogar, se va con mamá».