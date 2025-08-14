Ricky Martin en Chile 2025: Estos son los descuentos a los que podrán acceder clientes Claro

¡Buenas noticias! Luego del anuncio del regreso de Ricky Martin a Chile, no paran las sorpresas para sus fanáticos.

La cita del artista con sus seguidores será el próximo 4 de octubre en el nuevo estadio Claro Arena.

En ese contexto, es que Claro llegó con beneficios para sus clientes: podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de entradas para el concierto.

Clientes Claro tendrán beneficios para ver a Ricky Martin

Rodrigo Sahr, vicepresidente de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de la compañía, informó que, tras concluir la preventa, todos los clientes móviles y de hogar podrán acceder a un descuento especial del 15%, disponible a través de la aplicación móvil “Mi Claro”.

“Estamos muy contentos, porque estamos entregando a nuestros clientes un beneficio exclusivo para el show inaugural, con un gran artista como Ricky Martin, en un estadio de categoría mundial, que, además de llevar nuestra marca, nos permite entregar a los miles de fanáticos la oportunidad de acceder a lo mejor de Claro Arena”, señaló el ejecutivo.

Según indicó, este es otro de los beneficios que se han ido sumando a Claro Club. El sistema que ofrece descuentos y experiencias exclusivas para los clientes. A través de la aplicación móvil “Mi Claro” o del sitio web claroclub.cl. Los usuarios podrán adquirir las entradas con un 15% de descuento, descargando el cupón correspondiente con su código.

Es importante destacar que la preventa de entradas para el show de Ricky Martin será el lunes 18 de agosto a las 11:00 horas.

Luego, tras agotar stock, comenzará la venta general de los tickets.

