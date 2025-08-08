Mega logra reducir millonaria indemnización a Paulina de Allende-Salazar tras controversial despido

Luego de su comentada salida de Mega en el año 2023, Paulina de Allende-Salazar había conseguido en primera instancia una millonaria indemnización de $260 millones de pesos. Además, una orden judicial que obligaba al canal a pedir disculpas públicas.

La medida fue consecuencia de un despido que el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago calificó como injustificado, lo que motivó a la periodista a demandar a la estación televisiva.

El conflicto se originó durante la cobertura del funeral del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma Yáñez, hecho que marcó un punto de quiebre en la carrera reciente de la comunicadora.

Sin embargo, la disputa judicial dio un vuelco cuando Mega interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, que resolvió reducir significativamente la compensación a $78 millones.

Según consignó Radio Pudahuel, el tribunal rechazó la indemnización convencional contemplada en la cláusula 10 del contrato. Argumentando que no era “a todo evento” y que el despido no se basó en la causal de “necesidades de la empresa”.

Personas vinculadas al canal señalaron que están “tranquilos” con el fallo y que mantienen abierta la posibilidad de acudir a nuevas instancias judiciales para revertir por completo la demanda.

¿Qué pasó con Paulina de Allende-Salazar?

Fue en el año 2023 cuando la periodista se encontraba en el funeral de Daniel Palma Yañez, carabinero que falleció tras recibir disparos mortales en un procedimiento.

En ese contexto, la comunicadora tuvo una confusión al momento de despachar: “La misma comisaría a la cual habría pertenecido el ‘paco’, perdón. El Carabinero, estaría trabajando en el procedimiento”.

Esta frase causó el repudio de algunas personas y se formó un gran debate que finalmente terminó en su salida del canal.

