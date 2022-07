Lluvia de piropos para Antonella Ríos por coqueta postal

Antonella Ríos en poco tiempo se ha convertido en una de las influencers más populares de nuestro país. Pues con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, la chiquilla suele dejarlos sin aliento con destapadas fotitos en las que deja casi nada a la imaginación.

Tal es el caso de lo que ocurrió en las últimas horas, luego de que compartiera una picarona postal, luciéndose con un conjunto de lencería negro que realza su trabajada figura, especialmente su retaguardia.

«Ojos cerrados Corazón abierto» escribió para acompañar la postal, que al poco tiempo recibió más de 11 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus seguidores, que no podían más con lo guapa que luce en el registro.

Algunos de los comentarios que recibió Antonella Ríos decían: «Bella hermosa»; «Wuaaauuuuu qué mujer más linda»; «Q mujer más bella atractiva diosa»; «la embarras lo hermosa que eres»; «que monumento de mujer maravillosa»; «una diosaaa»; «lo vuelvo a decir mi amor platónico y mi primer amor»; «Que exquisitez de mujer» y «Eres estupenda».

Antonella Ríos y su salida de Me Late

Hace unas semanas te contamos que Antonella Ríos renunció a Me Late Prime, luego de sus vacaciones por Estados Unidos.

Frente a esto, Sergio Rojas confesó en su programa online que «Tuvo una reunión con Daniel Fuenzalida a puertas cerradas y ahí fue que decidió dar un paso al costado. Debe tener otro tipo de proyección o necesidad en términos laborales».

Mientras que Paula Escobar complemento, indicando: «Ella no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda. A Antonella le gusta explayarse, es culta, sabe muchas cosas y sentía que no tenía el espacio suficiente de desarrollar una idea o punto de vista».

Tras esto, el propio Daniel Fuenzalida comentó sobre su salida. «Ella aportó muchísimo durante el año que estuvo en el Me Late Prime, así que no creo que nosotros la potenciemos. Más bien ella aportó lo suyo y nosotros a ella».