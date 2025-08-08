Faloon Larraguibel impacta al pedir ayuda para un reconocido excompañero de Yingo: «Si alguien sabe de algún trabajo…»

Recientemente, Faloon Larraguibel utilizó sus redes sociales para brindarle apoyo a un ex compañero de Yingo.

Esto, luego de que el joven haya publicado mensajes que preocuparon a sus seguidores.

El sujeto en cuestión es Alexander Núñez, quien fue popularmente conocido como «Arenito», en los años mozos del programa juvenil.

«Les pido algo desde el corazón. Un gran amigo, mi Arenito, está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia. Es una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante», partió diciendo Faloon a través de sus historias.

Además, agregó que: «Si alguien tiene o sabe de alguna oportunidad laboral en la Quinta Región, en cualquier rubro, ¡Por favor escribirle a su Instagram!».

«A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse», cerró.

¿Qué pasó con Arenito?

El joven no está pasando por un buen momento, recientemente ha publicado alarmantes mensajes en su Instagram.

«Una noche de crisis. No me siento bien, pido sus oraciones», comenzó.

Este mensaje preocupó a sus seguidores, y rápidamente le escribieron para comprobar su estado.

«Para los que me preguntan, son muchos problemas y mucho estrés», agregó.

«Llevo mucho tiempo sin trabajo estable. Debía pagar el arriendo el día de ayer, y no lo he podido pagar», confesó.

Asimismo, añadió que: «No quiero cambiarme otra vez de lugar porque me genera más estrés. Así que pido sus oraciones para que Dios me ayude, perdón por desahogarme con ustedes».

Para cerrar, informó que «no he podido pegar un ojo, duermo a ratos» y adjunto sus datos bancarios, en una medida desesperada.

