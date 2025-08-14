¡Remezón en Canal 13! Confirman salida de importante miembro del matinal «Tu Día»: «Él tomó la decisión…»

Un emotivo momento se vivió durante esta jornada en el Matinal «Tu Día» de Canal 13.

En plena transmisión, se despidieron de un querido miembro del programa.

Ya casi terminando el programa, Priscilla Vargas se tomó un tiempo para anunciar la noticia.

Querido miembro de Tu Día se despide de Canal 13

El miembro del espacio es Sebastián Castillo, quien ejerció como director del matinal de Canal 13.

Mientras enfocaban al profesional (que se encontraba en los controles), la periodista comunicó la noticia.

«Tenemos que despedir a un gran amigo del programa. Nos ha dado tantas energías en la mañana, tanto material», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Él tomó la decisión de salir al mundo, tiene distintos proyectos, así que te deseamos lo mejor, Seba. Tienes mucho talento, vas a disfrutar la vida. De verdad que lo pases increíble».

Siguiendo por esa línea, lo elogió, destacando su importante rol en el programa.

«Te queremos mucho, y has sido muy importante, no solamente para este Tu Día, sino también para el anterior y para Bienvenidos. Llevas mucho tiempo con nosotros», continuó.

En ese contexto, Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13, también le mandó sus buenos deseos.

«Te deseamos lo mejor, que sea un éxito. Esto es algo que venías pensando hace tiempo y por fin se concreta», dijo la experta en tiempo.

José María del Pino, destacado periodista que se integró hace algún tiempo al programa, también se manifestó al respecto: «Es de cariño, agradecimiento y por haber estado siempre ahí con este equipo».

