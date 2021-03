Naya Fácil pedirá ayuda psicológica: «He estado bastante mal» A través de un programa de YouTube, la influencer Naya Fácil habló sobre su intento de suicidio a inicios de este mes.

Esta semana en el programa de Farala TV ‘Juntos por Pecadores’ fue entrevistada la influencer nacional Naya Fácil.

La chiquilla accedió a las preguntas realizadas por Adriana Barrientos y Pablo Bolvarán, donde aparte de hablar de su historia, se refirieron a su intento de suicidio realizado a inicios de este mes, donde comentó que «ha tenido bastantes crisis, he estado bastante mal».

«Por uno u otro motivo -quizás por el tema de la cuarentena- la gente está como más agresiva, más pendiente de uno. Más criticona. Y yo, la verdad, no estoy mucho acostumbrada a eso. Yo soy full amor hacia todos y a veces como que pretendo recibir lo mismo. Y ahí me equivoco, porque igual hay gente que tiene su derecho a decir, ‘no, la Naya no me gusta’ y esas cosas», dijo.

Luego de eso, cuenta que entró en una crisis «caí al hospital, me intenté suicidar. Entonces, tengo que ir al sicólogo. La misma gente me dice, los seguidores, ‘Anda el sicólogo’. Nunca he ido a uno y voy a ver qué onda, a ver si me ayuda un poco más a sentirme mejor».

No quiere ser mamá

En la entrevista, Naya al ser consultada sobre si quería tener hijos, respondió que no y que está evaluando hacerse una intervención para quedar estéril.

«Es fácil ser mamá y después dejar a los niños botados», dijo Adriana Barrientos, a lo que Naya respondió afirmativamente «¿para qué traer a niños a sufrir de cualquier manera?».

Finalmente, sobre cómo le gustaría su hombre ideal, la chiquilla contó la firme y aseguró ser «súper interesada, me gusta mucho que tengan buena situación (…) Me encantaría ser mantenida».

Revisa el programa completo, a continuación:

El accidente de Naya

Cabe señalar que en plena marcha del 8M, Naya Fácil tuvo un accidente al intentar subir la estatua del General Baquedano.

Luego de un video que se viralizó en redes sociales, la chiquilla desde el centro asistencial aprovechó de tranquilizar a sus seguidores.

«Los videos que andan son reales, sí tuve un accidente y me caí desde la estatua, perdí conciencia. Muchas gracias a toda la gente por preocuparse por mi, hoy fueron un amor con tanto cariño de siempre conmigo, son cosas que pasan y seguiré saliendo adelante a pesar de todo. También gracias a los enfermeros por tratarme como una reina», expresó.