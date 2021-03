El nuevo rumbo de Camila Nash: ahora trabaja en una panadería junto a su madre Tras irse de Santiago, Camila Nash reconstruye su vida en Viña del Mar, haciéndose cargo de la panadería de su mamá.

Camila Nash no ha sido la única que tuvo un mal pasar durante la pandemia. Y es que a raíz del largo periodo de cuarentenas que vivimos en la capital durante el 2020, la ex chica reality debió dejar atrás Santiago y radicarse en Viña del Mar.

Tal como cuenta a Página 7, la ex participante de Calle 7 tuvo que cerrar su salón de manos ubicado en la capital, tras un complicado momento económico a causa del encierro.

Sin embargo, ese no fue el único lugar que tuvo que dejar atrás, ya que también le tocó tomar la difícil decisión de arrendar su departamento en Providencia, para partir rumbo a Viña del Mar.

“Sería rico tener dos casas, pero no es mi realidad. Hay que tomar decisiones que duelen”, dijo Camila Nash. Además, la joven agregó que tomó esta determinación “con el dolor de mi corazón”.

Con respecto a su anterior emprendimiento, Nash tenía un salón de manos, el cual tuvo que cerrar en mayo del año pasado. Sin embargo, la chiquilla no quedó a la deriva. Sino que armó sus maletas y se marchó a la costa para ayudar a su mamá en un nuevo negocio.

“Después me vine a Viña, porque mi mamá estaba con un proyecto de una panadería que abrió en junio”, es parte de lo que cuenta la morena a Página 7.

Camila Nash como jefa en Viña del Mar

“Soy jefa pulpo, porque hago de todo. Recibo a la gente, hago caja y administración. Soy un salvavidas y los ojos de mi madre”. La chica cuenta además de todos los trabajos que realiza, también se hace cargo del Instagram de la panaderia. O sea que tiene dedos pal piano la niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Panaderia arlegui (@panaderia_arlegui)

Como si fuera poco, la morena ya estaría aprendiendo todos los conocimientos clásicos de la cocina. «Ya sé cuando un pan es del día, cuando es de ayer, cuando está bonito, cuando no está bien hecho”, explicó desde Viña del Mar.

“Voy feliz a trabajar, me encuentro con los chiquillos y me río con las tallas de los clientes. Ha sido un cambio bonito”, es parte de la reflexión que hace la ex chica reality.

Y ojo, que además dejó la invitación abierta para volver a las pantallas. “Claro que a mí me gustaría la tele y estaría dispuesta a volver a Santiago si me saliera un contrato”, dijo la ex participante de «Mundos Opuestos».