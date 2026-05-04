Llega el festival «Chile a la Mexicana: Cultura y Gourmet»: fecha y entradas para el evento con gastronomía típica y shows en vivo

¡Alerta de panorama! Ñuñoa se llena de sabor con «Chile a la Mexicana: Cultura y Gourmet». El evento ofrecerá comida típica, tributos musicales y actividades para toda la familia en una jornada inspirada en la cultura mexicana.

La comuna de Ñuñoa se prepara para vivir una jornada distinta. El próximo 23 de mayo, la Casa de la Cultura de Ñuñoa será el epicentro del festival “Chile a la Mexicana: Cultura y Gourmet”, una propuesta que busca reunir lo mejor de la gastronomía, la música y las tradiciones del país norteamericano en pleno Santiago.

Desde el mediodía, el recinto abrirá sus puertas para recibir al público con una variada oferta culinaria. Foodtrucks especializados ofrecerán preparaciones clásicas como tacos, burritos, fajitas, pozole y enchiladas, además de opciones dulces como churros recién hechos y bebidas tradicionales como las aguas frescas.

Pero la experiencia no se quedará solo en la comida. El escenario contará con una serie de espectáculos en vivo que incluirán tributos a reconocidos artistas de la música latina como Carín León, Luis Miguel, Juan Gabriel, Thalía y Christian Castro. A esto se suma la presentación del Ballet Folclórico Azteca de Chile, que aportará el componente tradicional con danzas típicas.

El evento también está pensado como un panorama familiar. Habrá pasacalles, espacios dedicados a niños, una zona de artesanías y emprendedores, además de una actividad particular: el primer Concurso de Alebrijes de Chile, donde los asistentes podrán inscribir a sus mascotas caracterizadas con disfraces inspirados en estas figuras del imaginario mexicano.

Cuándo y cómo comprar entradas para «Chile a la Mexicana: Cultura y Gourmet»

El festival “Chile a la Mexicana: Cultura y Gourmet” se realizará el 23 de mayo de 2026. Desde las 12:00 horas, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Euphoria Stage. La organización adelantó que el aforo es limitado y que los tickets se encuentran en su última etapa de venta, por lo que recomiendan adquirirlos con anticipación.

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