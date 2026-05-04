Figura de internet sufrió ataque en masa en el centro de Santiago: lo siguieron, lo insultaron y le robaron sus cosas

Durante el fin de semana, una tensa situación marcó la previa de un evento de batallas de rap en el centro de Santiago. El protagonista fue Román Antonio Rojas Gómez, popularmente conocido como «Corxea», quien terminó siendo agredido y hostigado por un grupo de personas antes de las «DEM Battles».

Todo comenzó de forma tranquila. Según el propio creador de contenido, al llegar al lugar compartió con seguidores e incluso se tomó fotografías. Sin embargo, el ambiente cambió rápidamente cuando empezaron las burlas, que luego escalaron a agresiones directas.

Diversos registros que circularon en redes sociales muestran cómo el streamer intentaba escapar mientras era perseguido por varias personas. En uno de los momentos más comentados, incluso trato de escalar un auto.

Según consignó ADN, Corxea aseguró que varias personas lo siguieron durante cerca de 30 minutos por distintos sectores del centro de la capital, incluido el Paseo Bulnes. En ese trayecto, el acoso no se detuvo.

Además de la agresión, el streamer denunció el robo de algunos de sus objetos personales, entre ellos su guitarra.

El descargo de Corxea luego de tensa situación en el centro de Santiago

Tras el incidente, el creador de contenido utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para referirse a lo sucedido y adelantar que entregará su versión completa en una transmisión.

«Voy a hacer un último stream contando todo, no sé cuando pero avisaré. Si alguien me puede recuperar la guitarra y el celular agradecido si no pico. También se me perdió mi armónica. Fue superpenca lo q pasó, pero también fue superbonito recibir el cariño de la gente los tkm», señaló.

Vale destacar que el streamer Corxea alcanzó notoriedad en internet gracias a sus transmisiones en vivo, donde se popularizó por su peculiar y polémica personalidad.

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