Así luce hoy el recordado Tatayaya: reapareció junto a Sergio Freire en redes sociales y muchos no lo reconocieron

Más de una década después del fin de El Club de la Comedia, uno de sus personajes más recordados volvió a aparecer y despertó la nostalgia de los fanáticos. Cristóbal, conocido por todos como Tatayaya, reapareció junto a Sergio Freire en un registro para redes sociales que rápidamente se viralizó.

El actor infantil alcanzó gran popularidad gracias al clásico sketch «El Papá Cruel», donde interpretaba al hijo del personaje de Sergio Freire. En cada episodio, el comediante le hacía pesadas bromas hasta hacerlo llorar y luego lo abrazaba mientras repetía la inolvidable frase: «Me haces tanto reír».

Cuando participó por primera vez en el programa, Cristóbal tenía solo siete años. Hoy, el paso del tiempo es evidente y su nueva aparición, incluso con barba, llamó la atención de quienes crecieron viendo el espacio de humor.

El inesperado reencuentro con Sergio Freire

A diferencia de Sergio Freire, quien consolidó su carrera como comediante y llegó a presentarse en el Festival de Viña del Mar, Cristóbal también decidió acercarse al mundo del humor y busca desarrollar su propio camino en esa área.

Ahora, ambos volvieron a compartir pantalla en un video para redes sociales. En el registro, Tatayaya le pide a su «papá» televisivo un regalo por el Día de la Niñez. Reviviendo la dinámica que los convirtió en una de las duplas más queridas del programa.

Eso sí, el reencuentro no tiene relación con el regreso de El Club de la Comedia a la televisión. En realidad, ambos participaron en una campaña publicitaria para una empresa de repartos, que reunió nuevamente a los protagonistas de uno de los sketches más recordados de la comedia chilena.

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