Revelan el delicado estado de salud de querido humorista chileno que participó en Viña: podría perder la vista

Julio Monsalve, conocido por el público por interpretar a «Peñeteñe» en el recordado Millenium Show, volvió a aparecer en televisión y sorprendió al revelar el difícil momento de salud que enfrenta.

El humorista asistió junto a su compañero «Turrón» al programa Todo va a estar bien de Vía X, conducido por Mauricio Flores y Rodrigo González. Aunque durante la conversación mantuvo el humor que siempre lo ha caracterizado, también abrió su corazón para hablar de sus problemas médicos.

«Peñeteñe» rompe el silencio y revela la difícil enfermedad que enfrenta

Fue ahí donde explicó que necesita una intervención urgente para evitar perder la visión.

«Tengo que hacerme un trasplante de córnea sí o sí o sino pierdo la vista. Estoy complicadísimo de salud; tengo cataratas y la operación sale 2.8 millones», confesó el artista, quien alcanzó gran popularidad junto a «Turrón» y se presentó en el Festival de Viña del Mar en 2001.

El comediante agregó que antes de ingresar al pabellón todavía debe cumplir con varios requisitos médicos.

«Tengo que hacerme como diez exámenes todavía, porque debo tener todo controlado para poder operarme», explicó.

A pesar del complejo panorama, Monsalve aseguró que ha aprendido a convivir con las distintas enfermedades que lo afectan.

«Si no es una, es otra, pero la cosa es así. Aprendí a vivir con mis enfermedades», comentó durante la entrevista.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el humorista habla de su estado de salud. En ocasiones anteriores contó que fue diagnosticado con diabetes, fibrosis pulmonar, reumatismo en los huesos y artrosis. Además, reconoció que ha experimentado una importante baja de peso en los últimos años.

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