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Lluvia en Santiago: Gianfranco Marcone de Canal 13 adelanta a qué hora parte el sistema frontal y cuánta agua caerá este fin de semana

Conoce el horario exacto en que comenzarán los chubascos este viernes y la cantidad de milímetros previstos para el segundo pulso del domingo en la Región Metropolitana.

30 Jul, 2026. 16:13 hrs

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