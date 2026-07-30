Lluvia en Santiago: Gianfranco Marcone de Canal 13 adelanta a qué hora parte el sistema frontal y cuánta agua caerá este fin de semana Conoce el horario exacto en que comenzarán los chubascos este viernes y la cantidad de milímetros previstos para el segundo pulso del domingo en la Región Metropolitana. 30 Jul, 2026. 16:13 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Historia de película en El Chacotero: pilló a su marido con un animal y descubrió que el verdadero padre de sus hijos estaba más cerca de lo que creía «Asegurado»: Santaferia confirma en Radio Corazón a importante artista para su concierto de los 20 años en el Estadio Santa Laura Pololeó con una scort, se enamoró y un amigo «sapo» arruinó la relación: así reaccionó el Rumpy Luego del mediático rescate de «El Chino» y las parvularias: recordamos los mejores tríos que encendieron el Chacotero Sentimental "Tengo miedo": Ex rostro de Chilevisión lanzó enigmático mensaje en redes y fue hospitalizado tras sufrir crisis Revuelo total en Canal 13 con regreso de histórico ex rostro de la señal: "Quiero que se quede lo suficiente para embarazarme..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado