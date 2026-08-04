Filtran que ex rostro de TVN se habría juntado en motel con un hombre y todo habría terminado en escándalo: «ratero y en el motel a popín pelado»

Durante la más reciente edición de «Que te lo digo», Sergio Rojas sorprendió al revelar una historia que, según aseguró, le llegó durante el fin de semana. El periodista afirmó que un conocido comunicador, quien en el pasado trabajó en TVN, habría sido víctima de un robo tras un encuentro en un motel.

De acuerdo con el conductor del espacio, el afectado sería Jon Reyes, periodista que integró el programa El Medio Día y que actualmente forma parte de TeVex.

La historia que contó Sergio Rojas

Al abordar el tema, Rojas explicó que recibió una llamada el domingo con detalles de la supuesta situación.

«El domingo recibí una llamada y me cuentan que Jon Reyes salió la semana pasada con un chiquillo, fueron a un lugar a entretenerse, a darse unos besitos, y el chiquillo le salió ratero», relató.

Luego, el comunicador aseguró que la persona con la que se reunió el periodista habría aprovechado la instancia para sustraer varias de sus pertenencias.

«No solo le robó la virginidad, sino que además todo lo que son las tarjetas, todo lo que es el celular», comentó entre risas.

Rojas agregó que incluso se habría contactado con el jefe del comunicador y que ahí supo que Reyes estaría con licencia médica, presuntamente debido a un problema en la garganta.

«Le dije que salió con este y este le salió ratero y en el motel quedó a popín pelado», lanzó.

Tras escuchar el relato, Luis Sandoval comenzó a preguntarle más detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, Sergio Rojas reconoció que no manejaba más antecedentes sobre el caso.

«No sé tanto detalle, solo que fue con este cabro a pasarlo bien y finalmente el cabro le robó todo, las tarjetas, y después tuvo que ir a poner la denuncia a Carabineros», sostuvo.

Finalmente, el conductor cerró el tema con humor y dio paso al siguiente segmento del programa.

«Así que eso era ¡Cahuines ordinarios!», concluyó.

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