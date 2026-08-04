Día del Niño 2026: tres panoramas imperdibles para disfrutar en familia este fin de semana en Santiago

El Día del Niño es la excusa perfecta para compartir en familia y crear nuevos recuerdos. Si todavía no tienes planes para este fin de semana, distintas actividades en Santiago ofrecerán alternativas para todas las edades, desde conciertos con música de películas hasta parques de entretención y jornadas llenas de juegos y creatividad.

Panoramas para celebrar el día del niño en Santiago

Uno de los eventos destacados será Hollywood Symphonic Kids, un espectáculo de la Orquesta Filodramática de Chile que llevará al escenario las bandas sonoras más recordadas del cine. La presentación combinará una orquesta sinfónica, coro y una puesta en escena pensada para el público familiar.

El repertorio incluirá clásicos como Circle of Life de El Rey León, He’s a Pirate de Piratas del Caribe, Hedwig’s Theme de Harry Potter y Let It Go de Frozen. El concierto se realizará el domingo 9 de agosto en el Teatro CA660, con funciones a las 14:30, 16:30 y 18:30 horas. Las entradas están disponibles a través de Ticketplus.

Otra alternativa para celebrar será Wonder Park, ubicado en Mall Arauco Maipú, que abrirá sus puertas durante el fin de semana con una propuesta enfocada en toda la familia. El parque reunirá juegos clásicos, atracciones de adrenalina, música y espectáculos para niños, adolescentes y adultos.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia compartida, donde grandes y chicos puedan disfrutar juntos de un panorama diferente. El recinto funcionará entre las 17:00 y las 22:00 horas, y las entradas también se encuentran disponibles en Ticketplus.

«La infancia de los ’80» en Patio Bellavista

Por su parte, Patio Bellavista preparó una jornada especial bajo el nombre «La infancia de los ’80». Esta se desarrollará el sábado 8 de agosto desde las 11:00 horas.

La programación contempla una feria de coleccionables y juegos clásicos en el marco de la Expo Salo, música en vivo con DJ Pauli y un conversatorio sobre el detrás de escena de Bar Cinema. Además, durante la tarde habrá talleres de Muñecos Quitapenas. Un cuentacuentos a cargo de Daniela Juárez y la actividad «Pinta tu pollito o gallinita». Pensada para que niños y adultos compartan una experiencia creativa en familia.

Con estas alternativas, la capital ofrecerá opciones para todos los gustos, ya sea disfrutando de la música en vivo, la entretención de un parque o actividades recreativas para celebrar un nuevo Día del Niño.

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