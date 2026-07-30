Inesperado accidente golpeó a panelista de Mucho Gusto: sufrió graves fracturas y contó cómo ocurrió

Desde hace varias semanas, Sabas Chahuán no ha estado presente en el estudio de «Mucho Gusto», situación que despertó dudas entre los televidentes. Finalmente, este miércoles fue el propio abogado y exfiscal nacional quien aclaró el motivo de su ausencia.

Todo ocurrió mientras el panel analizaba el robo de un semáforo en el denominado Barrio Turco, en la comuna de Estación Central. En ese contexto, José Antonio Neme aprovechó el contacto remoto con Chahuán para preguntarle por qué seguía participando desde su casa.

«Estamos con nuestro panelista Sabas Chahuán, que está como en la sala de espera de un psicólogo (…) Está muy bien, pero ¿por qué no viene al estudio usted?», le consultó el animador.

Sabas Chahuán contó que sufrió un accidente en su casa

El exfiscal explicó que aún se encuentra en proceso de recuperación, aunque adelantó que su regreso al estudio está muy cerca.

«Estoy lesionado. A partir del lunes estoy feliz en el estudio», respondió.

Tras eso, reveló la magnitud de las lesiones que sufrió, sorprendiendo al resto del panel.

«Me quebré dos costillas y dos vértebras», contó.

La confesión dejó impactado a José Antonio Neme, quien reaccionó de inmediato: «Es la falta de costumbre, Sabas, déjame decirte (…) ¿qué te pasó?».

Fue entonces cuando Chahuán explicó que todo ocurrió luego de un accidente doméstico.

«Me resbalé y caí en una jardinera con la espalda», relató.

Pese a la gravedad de las fracturas, aseguró que su estado de salud ha mejorado considerablemente durante los últimos días.

«Estoy mejor, la semana pasada el dolor era terrible, pero ahora estoy bien (…) puras pastillas, pero ya están disminuyendo», concluyó.

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