Gabriel Boric le mandó video a Cony Capelli: ella lo hizo público y ahora reveló origen del peculiar registro

La noticia del primer embarazo de Cony Capelli sigue generando repercusiones. Luego de emocionar a sus seguidores con el anuncio, la influencer volvió a llamar la atención por un detalle que no pasó desapercibido: el video de felicitaciones que le envió el expresidente Gabriel Boric.

La semana pasada, la bailarina confirmó que está esperando a su primer hijo a través de un emotivo registro en redes sociales. Junto a las imágenes escribió: «Un amor que crece y crece en mi vientre», publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño.

Sin embargo, uno de los saludos más comentados fue el del exmandatario, quien le dedicó unas sentidas palabras.

«Te mando este video porque me enteré que vas a ser mamá. Yo, como sabes, soy papá hace poco… Estoy con una alegría incontenible todos los días al ver esa preciosura, cómo se levanta y te mira… y pensar de que, de alguna manera, tú contribuyes a que su vida sea posible y mejor. Y, en el caso de la madre, sin lugar a dudas mucho más», expresó Boric.

Cony Capelli explicó cómo consiguió el video

El tema volvió a salir durante la emisión de Fiebre de Baile, donde Diana Bolocco quiso saber cómo había logrado obtener ese inesperado mensaje.

Ante la consulta, Cony sorprendió al reconocer que no tiene una relación cercana con el expresidente.

«Fue algo muy random. Espero que no se haya molestado por haberlo publicado», comentó entre risas.

Luego explicó cómo se gestó todo. «Mi mamá se consiguió el contacto y le pidió el favor. Nosotros no somos amigos, hemos hablado un par de veces por Instagram, pero nada más», aclaró.

La reflexión que dejó el gesto de Gabriel Boric

Capelli también valoró el tiempo que Boric se dio para enviarle el saludo y aseguró que fue un gesto que le emocionó.

«Como expresidente, fue muy bonito el gesto, porque creo que yo también lo he apoyado de manera pública, que a veces es difícil, porque la política divide y eso es fome», señaló.

Además, reconoció que con los años cambió su forma de enfrentar las diferencias políticas.

«Antes era muy extremista y ahora que estoy más grande y más vieja, entendí que los medios y los grises son positivos», reflexionó.

Para cerrar el tema, lanzó una broma que provocó risas en el estudio: «Es Conista, con esto lo digo todo».

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