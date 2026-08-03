Reconocida periodista rompe el silencio y lanza dura acusación contra un exanimador de TV: «Te estaría chupando…»

Melina Noto sorprendió al revelar una compleja experiencia que vivió durante su paso por Zona Latina. La periodista aseguró que un reconocido animador del canal le hizo reiterados comentarios sobre su físico y que, cuando decidió denunciar la situación, no encontró el respaldo que esperaba.

La confesión ocurrió en El podcast de Sarah, donde conversó con Tanza Varela sobre distintas experiencias de su carrera. En ese contexto, recordó su etapa en el programa Sabores.

Sin revelar la identidad del conductor, Noto contó que en una oportunidad recibió un comentario que la dejó completamente desconcertada.

Melina Noto revela el incómodo episodio que vivió en Zona Latina

«Conductores al aire que me han dicho ‘qué buen zapallo que tenés’, mis compañeros. Y yo lo he hablado con mis jefes en Zona Latina».

La frase llamó la atención de Tanza Varela, quien reaccionó de inmediato.

«¿Qué buen zapallo que tenés? ¿Se refiere a tu poto? Nunca había escuchado esa expresión», señaló.

La periodista explicó que, en un comienzo, ni siquiera entendió el significado del comentario y tuvo que preguntar después a qué hacía referencia.

Según relató, cuando decidió plantear la situación a sus superiores, la respuesta fue muy distinta a la que esperaba.

«Cuando les dije a mis jefes se me rieron y me sacaron de mi programa. Básicamente, yo perdí el trabajo por haberme quejado por esa frase», explicó.

Más adelante aclaró que no fue desvinculada de Zona Latina, aunque sí la removieron del espacio donde trabajaba.

Durante la conversación, Tanza Varela insistió en conocer la identidad del animador. Sin embargo, Melina Noto evitó entregar su nombre y solo lanzó una escueta respuesta: «Googleen quién era».

La periodista también recordó otro momento que vivió con el mismo conductor. Explicó que todo ocurrió mientras conversaban sobre qué superpoder les gustaría tener.

Fue entonces cuando, según su relato, el animador le respondió:

«Te estaría chupando el cuello». Noto aseguró que se trataba de una persona bastante mayor que ella y que ese tipo de comentarios eran habituales.

«Una persona que tiene muchos años más que yo y siempre me tiraba cosas así», comentó.

Eso sí, precisó que el conductor ya no forma parte de Zona Latina, aunque permaneció varios años más en el canal después de ese episodio.

Para cerrar, la comunicadora insistió en que lo más importante no es conocer la identidad del involucrado, sino la reacción que recibió cuando decidió denunciar lo ocurrido.

«Da lo mismo quién es la persona, lo que importa es que cuando yo fui a reclamar el tema, se me ninguneó un montón (…) es un tipo a la antigua, que tiene otro tipo de humor, que por ahí yo no lo entiendo porque soy de otra generación».

Tras escuchar el relato, Tanza Varela expresó toda su molestia. «Viejo de mierda. ¿Qué onda? Me cayó pésimo todo lo que me acabas de contar», concluyó.

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