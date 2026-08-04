Naya Fácil da un nuevo paso en su relación: seguidores quedaron impactados

A casi un mes de que Aarón Collao le pidiera pololeo en pleno programa Primer Plano, Naya Fácil sigue mostrando los momentos más importantes de su relación a través de redes sociales.

Esta vez, la influencer vivió un nuevo hito junto a su pareja. Durante la tarde del lunes contó que conocería por primera vez a sus suegros, situación que la tenía bastante inquieta.

Un nuevo paso en la relación de Naya Fácil

A través de sus historias de Instagram, reconoció que el encuentro le provocaba nervios y pidió ayuda a sus seguidores.

“¿Consejos? Hoy conoceré a mis suegros y aunque no lo crean soy súper vergonzosa y tímida en persona. No sé qué hacer, ayuda, es primera vez que conoceré a unos suegros, nunca había vivido esto”, reveló a través de sus redes.

Más tarde, mientras se dirigía junto a Aarón Collao al lugar donde se reunirían con sus padres, volvió a compartir una reflexión con humor. “Y yo solo quería una cita, y ahora voy a conocer a sus papás”.

Con el paso de las horas, la preocupación quedó atrás. Naya mostró parte de la reunión familiar desde un restaurante y enseñó el regalo que recibió de sus suegros: un porta incienso.

Mientras compartía el momento con sus seguidores, también aprovechó de agradecer el recibimiento. “Gracias, muy buena onda los papás”, expresó.

Después del encuentro, la creadora de contenido hizo un positivo balance y aseguró que la experiencia superó sus expectativas.

“Me cayeron súper bien, súper bien, de verdad. Bueno, Aarón me había dicho que eran relajados sus papás y todo, y sí, excelente. Lo que más me gustó es que les gusta viajar, igual que a mí”, cerró.

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