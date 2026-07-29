CONCURSO: ¡Participa por entradas dobles para Pulso Naranja en Monticello! Solo inscríbete y podrías vivir el festival gratis

Si quieres disfrutar de un domingo lleno de música chilena, esta es tu oportunidad. En Radio Corazón tenemos un concurso para que vayas gratis a Pulso Naranja, el festival impulsado por Abastible que este domingo llegará a Gran Arena Monticello con un imperdible cartel de artistas nacionales.

Sobre el escenario estarán Alanys Lagos, La Combo Tortuga y Noche de Brujas, quienes prometen hacer cantar, bailar y disfrutar al público con algunos de sus mayores éxitos. Será una jornada pensada para toda la familia y para quienes quieren cerrar el fin de semana con la mejor música en vivo.

Radio Corazón te lleva al Festival Pulso Naranja

¿Lo mejor de todo? Participar es muy fácil. No necesitas responder preguntas ni cumplir complicadas etapas. Solo debes completar el formulario que encontrarás al final de esta nota con tus datos y automáticamente quedarás participando por una de las entradas dobles que tenemos para regalar.

Mientras más rápido te inscribas, antes asegurarás tu participación en este esperado evento, que forma parte de la gira nacional de Pulso Naranja, un festival que ya tuvo un exitoso paso por Coquimbo y Antofagasta y que continúa recorriendo distintas ciudades del país con destacados artistas chilenos.

Así que no lo pienses más. Si quieres vivir una tarde llena de cumbia, ritmo y grandes éxitos junto a Alanys Lagos, La Combo Tortuga y Noche de Brujas, completa el formulario que aparece a continuación y cruza los dedos.

¡Mucha suerte! Podrías ser uno de los ganadores y disfrutar completamente gratis de Pulso Naranja este domingo en Gran Arena Monticello.

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