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¿A qué hora empieza a llover? Michelle Adam revela el momento exacto en que el frente llegará a Santiago

El sistema frontal ya tiene una ventana de tiempo definida para la Región Metropolitana y trae consigo un fenómeno que marcará la madrugada. Acá los detalles del pronóstico de Michelle Adam.

04 Ago, 2026. 15:43 hrs

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