¿A qué hora empieza a llover? Michelle Adam revela el momento exacto en que el frente llegará a Santiago El sistema frontal ya tiene una ventana de tiempo definida para la Región Metropolitana y trae consigo un fenómeno que marcará la madrugada. Acá los detalles del pronóstico de Michelle Adam. 04 Ago, 2026. 15:43 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditora comenzó a tener problemas con su esposo por vender contenido erótico: Él tomó el micrófono en plena llamada y habló con el Rumpy Auditor fue a la casa de su «amiga» para desatar la pasión: llegó el novio oficial, se escondió debajó de la cama y ocurrió algo de película ¿Cuándo vuelve a llover en Santiago? Alejandro Sepúlveda revela la fecha exacta en su pronóstico del tiempo El Rumpy no podía creer la traición de este auditor: Le ofreció hacerle un mesón al vecino, se metió con su señora y celebraron con tremendo asado Auditora comenzó a tener problemas con su esposo por vender contenido erótico: Él tomó el micrófono en plena llamada y habló con el Rumpy Revelan cuánto le habrían pagado a "El Chino" por animar una fiesta en Barrio Bellavista: Génesis estuvo presente y esta es la razón Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado