Maly Jorquiera se sincera sobre su quiebre con Sergio Freire: “Lo cambiaría, pero no lo puedo cambiar”

La actriz se sinceró en el podcast Ojo y Vanguardia, donde habló sobre su vida familiar, los inicios de su carrera universitaria y la fama. Además, de la controversial ruptura con su ex marido Sergio Freire con quien vive junto a su hijo Lucas para compartir la crianza.

En la entrevista, la comediante que participó en el «Club de la comedia», comentó lo difícil que es tener un vida pública y la consecuencias que le ha traído en su vida.

«En el último tiempo la exposición de mi vida privada ha sido muy doloroso, muy doloroso. Un costo muy alto, eso sí lo cambiaría, pero no lo puedo cambiar y tengo que aceptarlo, y continuar», señaló.

Además, agregó: «Pero eso no lo vi venir, que yo era tan pública, como yo no cacho. No cachaba que era tan pública, yo iba por la vida no más», comentó en la conversación.

Maternidad de Maly Jorquiera después de un divorcio

En la conversación salió el tema de su maternidad, Maly Jorquiera tiene un hijo de 8 años junto al comediante con quien comparte la crianza. La comediante no pudo contener las lagrimas al hablar de que le gustaría que su hijo aprendiera a respetarse.

«La versión que me gustaría de Lucas… haberle transmitido que siempre hay que hacerse respetar y poner los límites y el autocuidado» señaló emocionada la ex club de la comedia.

Asimismo, concluyó diciendo «eso me gustaría, que siempre se hiciera respetar, que no haga nada que no quiere hacer, excepto trabajar, sí. Pero en cuanto a los temas personales, que aprenda a poner límites, a respetarse primero él».

