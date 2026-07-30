«No hables hue…, imbécil»: Revelan imágenes nunca antes vistas de la discusión que remece a Mega y terminó con una renuncia

El último capítulo de «Volverías con tu ex? 2», emitido la noche de este miércoles por Mega, estuvo marcado por una intensa pelea entre Álvaro Ballero y Luis Mateucci. El conflicto escaló rápidamente frente al resto de los participantes y terminó provocando la salida del chileno del programa.

Todo comenzó durante una actividad de desfile de modas. En ese momento, el argentino cuestionó los comentarios positivos que los conductores realizaban sobre algunos concursantes.

«Este de acá (Ballero) no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen», lanzó Mateucci.

Ballero respondió de inmediato y le contestó: «Ya eres fome, ya pasaste de moda».

Sin embargo, la tensión aumentó cuando el argentino elevó el tono y lanzó una dura descalificación.

«¿Qué vas a ser protagonista vos? Vos pasaste de moda, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó un trapecista la mina», gritó.

Las palabras desataron la reacción de Ballero, quien se levantó de su asiento e intentó enfrentarlo mientras sus compañeros intervenían para contenerlo.

«Nadie me cagó imbécil, no hables hue… imbécil, que no existes. Ve el programa, yo soy el único que existe acá, el único. No necesito hacerte un show h… imbécil. Y respeta a Ludmila», respondió el ex chico reality.

Tras la emisión del episodio, Mega compartió un registro del momento desde un ángulo distinto al mostrado en televisión, revelando nuevos detalles del enfrentamiento entre ambos participantes.

Álvaro Ballero decidió abandonar el reality

Después del fuerte cruce con Luis Mateucci, Álvaro Ballero tomó una decisión que sorprendió al resto de los integrantes del encierro: renunció al programa.

Antes de abandonar la casa, reunió a sus compañeros para despedirse y explicar los motivos de su salida.

«Yo me voy solo, Ludmila está viviendo una etapa muy bonita que es algo que ella no ha vivido, yo viví un reality, lo disfruté como nunca y quiero que ella siga disfrutando esta experiencia, es una gran mujer, la mejor persona que he conocido en mi vida y por lejos la persona más importante y quiero que ella siga brillando acá adentro. Gracias por haberme aguantado, creo…», expresó emocionado.

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