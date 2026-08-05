Bresh Chile anuncia su fiesta de Halloween junto a Pablito Pesadilla: fecha, lugar y venta de entradas

Una de las fiestas más populares de Latinoamérica ya tiene fecha para su regreso a Chile. Bresh confirmó una edición especial de Halloween que se realizará en Santiago y que contará con Pablito Pesadilla como uno de los grandes protagonistas de la jornada.

El evento promete una noche marcada por la música, la producción de primer nivel y el ambiente que ha convertido a Bresh en un fenómeno internacional, reuniendo a miles de asistentes en cada una de sus ediciones.

¿Cómo comprar entradas para Bresh Halloween?

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 6 de agosto, a las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

La cita será el 31 de octubre en Espacio Riesco. Recinto que recibirá una nueva edición de Bresh con una puesta en escena especialmente diseñada para celebrar Halloween.

En esta oportunidad, Pablito Pesadilla será uno de los anfitriones de la noche, aportando su energía y estilo a una experiencia que combinará distintos géneros musicales, visuales, iluminación, pantallas y artistas invitados.

Como ya es tradición en las fiestas Bresh, el evento contará con una producción enfocada en ofrecer una experiencia completa para los asistentes. Con espacios cómodos, barras y un montaje pensado para acompañar la celebración desde el inicio hasta el final de la noche.

Además, la temática de Halloween invitará al público a asistir disfrazado y ser parte de una jornada donde la música y la ambientación serán las grandes protagonistas.

También puedes leer en Radio Corazón: “DE CERO”: el proyecto de Pablito Pesadilla que une a las nuevas promesas del género con «apariciones» de referentes urbanos

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google