«El Chino» lanza polémico descargo contra famoso rostro de TV y su respuesta encendió las redes: «Andai pato de ficha. No nací en cuna de oro…»

Manuel «El Chino» Orellana volvió a estar en el centro de la atención. Esta vez reaccionó a un video de Pangal Andrade, quien visitó el refugio donde él permaneció junto a dos educadoras de párvulos durante los días en que estuvieron atrapados en el Cajón del Maipo por el sistema frontal.

El registro fue compartido por el deportista extremo y mostró cómo quedó el lugar tras el rescate. En las imágenes aparecían restos de comida, platos sin lavar, ollas y botellas de alcohol a medio consumir.

Mientras recorría el refugio, uno de los acompañantes de Pangal comentó: «‘Oye como tenían la hue… El Chino’ cul… pa’ sucio». Poco después, el exchico reality agregó entre risas: «Se pasó, una lavadita».

La respuesta de El Chino a Pangal

Los comentarios no habrían caído bien en Orellana. Por eso decidió responder con un video publicado en sus redes sociales, donde aparece disfrutando de un asado junto a otras personas.

«Un saludo para todos los que me siguen, soy ‘El Chino’ de la montaña. Aquí, disfrutando la vida no más po’… no somos na’ cochinos», afirmó en el registro.

Sin embargo, su respuesta no terminó ahí. En la descripción de la publicación también dejó un mensaje dirigido directamente a Pangal Andrade.

«Jajajá, para que vean que no soy na’ cochino. Pangal, andai’ pato ficha. Yo no nací en una cuna de oro, yo nací en una cuna de mimbre. Soy humilde y de corazón para mi pueblo», escribió.

Este nuevo intercambio se suma a la serie de episodios que han rodeado a El Chino desde el mediático rescate que protagonizó junto a las dos educadoras.

Durante el fin de semana, además, debutó en un evento nocturno realizado en Bellavista. Aunque la actividad recibió críticas en redes sociales, logró convocar a una gran cantidad de asistentes.

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